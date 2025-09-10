Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдёт 22 и 23 ноября

Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) пройдёт 22 и 23 ноября в Ханты-Мансийске. Программа турнира и призовой фонд сохранятся прошлогодними. Также есть вероятность того, что участие в соревновании примет команда из Китая.

«Программа будет аналогичной прошлогодней. Надеемся, что в этом году к нам присоединится и команда из Китая – переговоры уже на продвинутой стадии. Призовой фонд останется прежним, как и награждение 10 тренеров сильнейших спортсменов. Требования по формированию команд сохраняются, а спортсмены будут сами собирать составы, как и в прошлом сезоне», – заявил «Матч ТВ» президент МЛКБ Алексей Нуждов.

Нуждов также сообщил, что формирование команд начнётся на следующей неделе.

В 2025 году Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдёт в третий раз. Впервые этот коммерческий турнир состоялся в 2023 году. Традиционное место проведения соревнования – Ханты-Мансийск. Биатлонисты будут состязаться в масс-стартах и смешанной эстафете. В личных гонках будут участвовать по 30 спортсменов в мужском и женском видах, в смешанной эстафете планируется участие 20 команд.

В 2024 году победители турнира получали по 1 млн рублей, серебряные призёры – по 500 тыс. рублей, бронзовые – по 250 тыс. рублей.