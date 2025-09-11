Родченков: ошибкой WADA была наивная вера в то, что IBU, FIS и ISU ведут борьбу с допингом

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков высказался о систематических сокрытиях Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS), Международным союзом биатлонистов (IBU) и Международным союзом конькобежцев (ISU) допинговых нарушений в биологических паспортах ведущих спортсменов.

«Это открылось через три года (в 2018 году. — Прим. «Чемпионата»), когда началось расследование финансовых нарушений и коррупции в биатлоне, и оба основных персонажа, президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Рёш, ушли в отставку. На очереди — расследования по FIS и ISU, они много дел наворотили с биологическими паспортами, и эти разбирательства будут тянуться годами. Самое невероятное, что у WADA не было доступа к данным анализов крови этих федераций! Десятый раз повторяю, что основной ошибкой WADA было доверие к международным федерациям, наивная вера в то, что они ведут борьбу с допингом», — написал Родченков в своей книге «Допинг. Запрещённые страницы».

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков находится в розыске МВД России. В качестве информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) ранее он утверждал, что на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Российской Федерацией якобы была реализована допинговая программа, направленная на получение максимального количества медалей домашней Олимпиады.

