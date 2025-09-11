Скидки
Главная Биатлон Новости

Анастасия Халили пропустит первую гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Анастасия Халили (Московская область) пропустит индивидуальную гонку на Альфа-Банк чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском, сообщается в телеграм-канале руководителя пресс-службы СБР Сергея Аверьянова.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Женщины. Роллеры — Индивидуальная гонка 15 км
11 сентября 2025, четверг. 10:30 МСК
Идёт
1
Елизавета Каплина
Республика Башкортостан
2
Евгения Турикова
Новосибирская - Кемеровская
3
Анастасия Зенова
Московская область

Начало гонки запланировано на 10:30 мск. Согласно заявке, в ней примут участие 69 биатлонисток.

На минувшем этапе Кубка Содружества в Сочи Халили выиграла серебряные медали в спринте и гонке преследования, дважды уступив Наталии Шевченко.

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября. Спортсмены будут соревноваться в индивидуальных гонках, спринте и эстафетах.

