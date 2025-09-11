Скидки
Главная Биатлон Новости

Сливко выиграла индивидуальную гонку на летнем ЧР, опередив Шевченко менее чем на секунду

Сливко выиграла индивидуальную гонку на летнем ЧР, опередив Шевченко менее чем на секунду
Комментарии

Виктория Сливко стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км, которая состоялась в рамках летнего чемпионата России по биатлону в Чайковском.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Женщины. Роллеры — Индивидуальная гонка 15 км
11 сентября 2025, четверг. 10:30 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
43:22.5
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+0.8
3
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+50.2

Сливко преодолела дистанцию за 43 минуты 22,5 секунды и не допустила промахов на четырёх огневых рубежах. Второй результат показала Наталия Шевченко (отставание 0,8 секунды; 1 промах), тройку лучших замкнула Анастасия Гришина (+50,2; 1).

Сегодня, 11 сентября, на летнем чемпионате России также пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 13:15 мск.

Следующая женская гонка состоится в субботу, 13 сентября. Биатлонистки выйдут на старт спринта на 7,5 км. Начало запланировано на 9:00 мск.

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.

Календарь летнего ЧР по биатлону
