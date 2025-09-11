Сливко выиграла индивидуальную гонку на летнем ЧР, опередив Шевченко менее чем на секунду

Виктория Сливко стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км, которая состоялась в рамках летнего чемпионата России по биатлону в Чайковском.

Сливко преодолела дистанцию за 43 минуты 22,5 секунды и не допустила промахов на четырёх огневых рубежах. Второй результат показала Наталия Шевченко (отставание 0,8 секунды; 1 промах), тройку лучших замкнула Анастасия Гришина (+50,2; 1).

Сегодня, 11 сентября, на летнем чемпионате России также пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 13:15 мск.

Следующая женская гонка состоится в субботу, 13 сентября. Биатлонистки выйдут на старт спринта на 7,5 км. Начало запланировано на 9:00 мск.

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.

