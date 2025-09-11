Сливко выиграла индивидуальную гонку на летнем ЧР, опередив Шевченко менее чем на секунду
Поделиться
Виктория Сливко стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км, которая состоялась в рамках летнего чемпионата России по биатлону в Чайковском.
Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Женщины. Роллеры — Индивидуальная гонка 15 км
11 сентября 2025, четверг. 10:30 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
43:22.5
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+0.8
3
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+50.2
Сливко преодолела дистанцию за 43 минуты 22,5 секунды и не допустила промахов на четырёх огневых рубежах. Второй результат показала Наталия Шевченко (отставание 0,8 секунды; 1 промах), тройку лучших замкнула Анастасия Гришина (+50,2; 1).
Сегодня, 11 сентября, на летнем чемпионате России также пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 13:15 мск.
Следующая женская гонка состоится в субботу, 13 сентября. Биатлонистки выйдут на старт спринта на 7,5 км. Начало запланировано на 9:00 мск.
Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.
20 лет в игре: триумф российского спорта здесьВспомнить всё!
Комментарии
- 11 сентября 2025
-
12:12
-
12:09
-
11:46
-
10:24
-
09:39
-
09:32
-
07:13
-
06:51
- 10 сентября 2025
-
20:01
-
12:02
- 9 сентября 2025
-
18:29
- 8 сентября 2025
-
22:43
-
20:59
-
16:22
- 7 сентября 2025
-
19:00
-
13:45
-
12:42
-
12:16
-
10:39
- 6 сентября 2025
-
13:59
-
10:57
- 5 сентября 2025
-
19:46
-
12:30
- 4 сентября 2025
-
12:03
- 2 сентября 2025
-
20:07
-
18:34
- 1 сентября 2025
-
16:08
- 28 августа 2025
-
15:14
-
14:48
-
14:40
-
14:02
-
12:37
-
12:05
-
11:43
- 27 августа 2025
-
19:31