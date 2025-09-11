Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Метеле попали палкой в рот во время гонки на летнем ЧР, у неё пошла кровь и онемела губа

Метеле попали палкой в рот во время гонки на летнем ЧР, у неё пошла кровь и онемела губа
Аудио-версия:
Комментарии

Биатлонистка Виктория Метеля сообщила, что её соперница Кристина Павлушина попала ей палкой в лицо во время индивидуальной гонки на 15 км на летнем чемпионате России в Чайковском. Метеля финишировала в гонке шестой, Павлушина — 45-й.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Женщины. Роллеры — Индивидуальная гонка 15 км
11 сентября 2025, четверг. 10:30 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
43:22.5
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+0.8
3
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+50.2

«Села со спуска просто близко к Кристине. Она выходила на подъём, размахивала палками и ударила мне в зуб, в десну. У меня сразу же пошла кровь. Онемела верхняя часть рта, губа. Просто было неприятно. Я не могла открыть рот, чтобы дышать в полном объёме.

Ничего криминального не случилось. Вообще, это могла сделать я или кто-то другой. У меня же нет сзади глаз. На результат это никак не повлияло, никак меня не сбила эта ситуация», — сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 11 сентября, на летнем чемпионате России также пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 13:15 мск.

Следующая женская гонка состоится в субботу, 13 сентября. Биатлонистки выйдут на старт спринта на 7,5 км. Начало запланировано на 9:00 мск.

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Сливко выиграла индивидуальную гонку на летнем ЧР, опередив Шевченко менее чем на секунду
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android