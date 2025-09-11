Метеле попали палкой в рот во время гонки на летнем ЧР, у неё пошла кровь и онемела губа

Биатлонистка Виктория Метеля сообщила, что её соперница Кристина Павлушина попала ей палкой в лицо во время индивидуальной гонки на 15 км на летнем чемпионате России в Чайковском. Метеля финишировала в гонке шестой, Павлушина — 45-й.

«Села со спуска просто близко к Кристине. Она выходила на подъём, размахивала палками и ударила мне в зуб, в десну. У меня сразу же пошла кровь. Онемела верхняя часть рта, губа. Просто было неприятно. Я не могла открыть рот, чтобы дышать в полном объёме.

Ничего криминального не случилось. Вообще, это могла сделать я или кто-то другой. У меня же нет сзади глаз. На результат это никак не повлияло, никак меня не сбила эта ситуация», — сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 11 сентября, на летнем чемпионате России также пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 13:15 мск.

Следующая женская гонка состоится в субботу, 13 сентября. Биатлонистки выйдут на старт спринта на 7,5 км. Начало запланировано на 9:00 мск.

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.

