Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Сегодня до слёз». Сливко — о победе в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России

«Сегодня до слёз». Сливко — о победе в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России
Аудио-версия:
Комментарии

Биатлонистка Виктория Сливко заявила, что испытала сильные эмоции после победы в индивидуальной гонке на 15 км на летнем чемпионате России в Чайковском. Сливко показала лучшее время, не допустив промахов и опередив ставшую второй Наталию Шевченко на 0,8 секунды.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Женщины. Роллеры — Индивидуальная гонка 15 км
11 сентября 2025, четверг. 10:30 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
43:22.5
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+0.8
3
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+50.2

«Терпела до последнего, хотя уже сил не оставалось. Наверное, сегодня довольна даже ходом. Когда начинала гонку, мне говорили, что иду с лидерами. Это придавало сил и уверенности. Но после того, как отстреляла три ноля, пришла на стойку и понимала, что ни в коем случае нельзя ошибаться, что сегодня у меня есть шанс победить. Отложила последний выстрел. Очень рада, что попала его. Если бы этого не произошло, Андрей Викторович (Падин) бы меня наказал (смеётся).

Пока у меня лето очень сложно складывается. Я счастлива и рада просто до слёз. Это первая для меня такая эмоциональная гонка. Думала, что всё возможное выиграла и уже просто радуешься хорошему результату, но сегодня до слёз», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 11 сентября, на летнем чемпионате России также пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 13:15 мск.

Следующая женская гонка состоится в субботу, 13 сентября. Биатлонистки выйдут на старт спринта на 7,5 км. Начало запланировано на 9:00 мск.

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Сливко выиграла индивидуальную гонку на летнем ЧР, опередив Шевченко менее чем на секунду
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android