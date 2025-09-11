«Сегодня до слёз». Сливко — о победе в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России

Биатлонистка Виктория Сливко заявила, что испытала сильные эмоции после победы в индивидуальной гонке на 15 км на летнем чемпионате России в Чайковском. Сливко показала лучшее время, не допустив промахов и опередив ставшую второй Наталию Шевченко на 0,8 секунды.

«Терпела до последнего, хотя уже сил не оставалось. Наверное, сегодня довольна даже ходом. Когда начинала гонку, мне говорили, что иду с лидерами. Это придавало сил и уверенности. Но после того, как отстреляла три ноля, пришла на стойку и понимала, что ни в коем случае нельзя ошибаться, что сегодня у меня есть шанс победить. Отложила последний выстрел. Очень рада, что попала его. Если бы этого не произошло, Андрей Викторович (Падин) бы меня наказал (смеётся).

Пока у меня лето очень сложно складывается. Я счастлива и рада просто до слёз. Это первая для меня такая эмоциональная гонка. Думала, что всё возможное выиграла и уже просто радуешься хорошему результату, но сегодня до слёз», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 11 сентября, на летнем чемпионате России также пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 13:15 мск.

Следующая женская гонка состоится в субботу, 13 сентября. Биатлонистки выйдут на старт спринта на 7,5 км. Начало запланировано на 9:00 мск.

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!