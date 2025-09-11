Падин — о победе Сливко: понимал, что она не в тех кондициях, в которых обычно находится

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин рассказал, что рад победе Виктории Сливко в индивидуальной гонке на 15 км на летнем чемпионате России в Чайковском. Сливко выиграла гонку, без промахов преодолев дистанцию за 43 минуты 22,5 секунды. Второй финишировала Наталия Шевченко (+0,8 секунды), тройку лидеров замкнула Анастасия Гришина (+50,2 секунды).

«Переживал за финишный круг Виктории. Прекрасно понимал, что она сегодня не в тех кондициях, в которых обычно находится. После огневого рубежа я уже выбежал на дистанцию и на последних двухстах метрах кричал ей, чтобы она сделала всё возможное и поборолась за победу. Очень рад, что у неё это получилось. Молодец, что боролась до конца, выжила из себя максимум и победила», — приводит слова Падина «Матч ТВ».

Сегодня, 11 сентября, на летнем чемпионате России также пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 13:15 мск.

Следующая женская гонка состоится в субботу, 13 сентября. Биатлонистки выйдут на старт спринта на 7,5 км. Начало запланировано на 9:00 мск.

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.