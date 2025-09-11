Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Не сказала бы, что это обидное второе место». Шевченко — о проигрыше Сливко на летнем ЧР

Биатлонистка Наталия Шевченко заявила, что довольна вторым местом в индивидуальной гонке на 15 км на летнем чемпионате России в Чайковском. Шевченко допустила один промах на четырёх огневых рубежах и уступила победительнице Виктории Сливко 0,8 секунды.

«Я бы не сказала, что это обидное второе место. Я довольна своим результатом, несмотря на проигрыш. Поставлю четыре с плюсом или пять с минусом за этот старт», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Сегодня, 11 сентября, на летнем чемпионате России также пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 13:15 мск.

Следующая женская гонка состоится в субботу, 13 сентября. Биатлонистки выйдут на старт спринта на 7,5 км. Начало запланировано на 9:00 мск.

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.

