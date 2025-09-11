Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Не сказала бы, что это обидное второе место». Шевченко — о проигрыше Сливко на летнем ЧР

«Не сказала бы, что это обидное второе место». Шевченко — о проигрыше Сливко на летнем ЧР
Аудио-версия:
Комментарии

Биатлонистка Наталия Шевченко заявила, что довольна вторым местом в индивидуальной гонке на 15 км на летнем чемпионате России в Чайковском. Шевченко допустила один промах на четырёх огневых рубежах и уступила победительнице Виктории Сливко 0,8 секунды.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Женщины. Роллеры — Индивидуальная гонка 15 км
11 сентября 2025, четверг. 10:30 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
43:22.5
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+0.8
3
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+50.2

«Я бы не сказала, что это обидное второе место. Я довольна своим результатом, несмотря на проигрыш. Поставлю четыре с плюсом или пять с минусом за этот старт», — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Сегодня, 11 сентября, на летнем чемпионате России также пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 13:15 мск.

Следующая женская гонка состоится в субботу, 13 сентября. Биатлонистки выйдут на старт спринта на 7,5 км. Начало запланировано на 9:00 мск.

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Метеле попали палкой в рот во время гонки на летнем ЧР, у неё пошла кровь и онемела губа
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android