«Главное, чтобы он обделался быстрее, чем я». Резцова — о действиях при встрече с медведем
Серебряный призёр Олимпийских игр в биатлоне Кристина Резцова рассказала, что сделала бы при встрече с медведем на трассе.
— Знаете, что делать, если встретить медведя во время гонки?
— Не задумывалась, честно говоря. Прежде всего, поздороваюсь (улыбается). Я же воспитанный человек. Слушайте, не задумывалась об этом. Главное, чтобы он обделался быстрее, чем я (смеётся), — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
Резцова принимает участие в чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском, который проходит с 11 по 14 сентября. Сегодня она стала седьмой в индивидуальной гонке на 15 км, допустив четыре промаха на четырёх рубежах и уступив победительнице Виктории Сливко 2 минуты 46 секунд.
Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Женщины. Роллеры — Индивидуальная гонка 15 км
11 сентября 2025, четверг. 10:30 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
43:22.5
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+0.8
3
Анастасия Гришина
Новосибирская - Алтайский
+50.2
