«Главное, чтобы он обделался быстрее, чем я». Резцова — о действиях при встрече с медведем

Серебряный призёр Олимпийских игр в биатлоне Кристина Резцова рассказала, что сделала бы при встрече с медведем на трассе.

— Знаете, что делать, если встретить медведя во время гонки?

— Не задумывалась, честно говоря. Прежде всего, поздороваюсь (улыбается). Я же воспитанный человек. Слушайте, не задумывалась об этом. Главное, чтобы он обделался быстрее, чем я (смеётся), — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Резцова принимает участие в чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском, который проходит с 11 по 14 сентября. Сегодня она стала седьмой в индивидуальной гонке на 15 км, допустив четыре промаха на четырёх рубежах и уступив победительнице Виктории Сливко 2 минуты 46 секунд.

