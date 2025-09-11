Скидки
В IBU отреагировали на обвинения от Родченкова в сокрытии допинга

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), комментируя обвинения от экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, заявила, что его слова не имеют под собой доказательств.

Ранее Родченков рассказал о систематических сокрытиях Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) и IBU допинговых нарушений в биологических паспортах спортсменов. Он заявил о том, что IBU передавал Союзу биатлонистов России (СБР) и Российскому антидопинговому агентству «грязные» паспорта проб спортсменов.

«Обвинения, выдвинутые Родченковым, явно относятся к периоду истории, который был тщательно изучен и рассмотрен IBU и правоохранительными органами. Внешняя контрольная комиссия, которой новое руководство IBU поручило провести независимое и исчерпывающее расследование, в 2021 году не нашла никаких доказательств того, что IBU передавал профили биологических паспортов «грязных» спортсменов СБР или РУСАДА для их последующего захоронения.

Более того, в 2018 году IBU начал отслеживать все подозрительные профили паспортов крови спортсменов, что в конечном итоге привело к вынесению вердикта о нарушении антидопинговых правил в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова на основании данных московской антидопинговой лаборатории», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы IBU.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков находится в розыске МВД России. В качестве информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) ранее он утверждал, что на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Российской Федерацией якобы была реализована допинговая программа, направленная на получение максимального количества медалей домашней Олимпиады.

