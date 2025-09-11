Норвежский биатлонист Дале-Шевдал стал отцом, сына назвали в честь его деда

27-летний норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал сообщил в социальной сети, что стал отцом. Супруга спортсмена — экс-биатлонистка Кристина Шевдал.

«Привет, маленький Йон! Тебя назвали в честь моего деда. Если ты будешь хотя бы наполовину таким же щедрым, трудолюбивым и добрым, то станешь славным парнем!» — написал биатлонист под фотографией.

Фото: Страница Йаханнеса Дале-Шевдала в социальной сети

Дале-Шевдал занял 25-е место в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. На его счету 288 очков.

Ранее стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на сезон-2025/2026. В основную команду вошли Стурла Холм Легрейд, Эндре Стрёмсхейм, Мартин Улдаль, Вебьёрн Сёрум, Йоханнес Дале-Шевдал и Ветле Шоста Кристиансен. В список команды впервые за последние годы не вошли братья Бё, которые завершили карьеру.