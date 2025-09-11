Латыпов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Эдуард Латыпов одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая состоялась в рамках летнего чемпионата России по биатлону в Чайковском.

Латыпов преодолел дистанцию за 52 минуты 54,1 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым стал Денис Иродов (отставание 44,1 секунды; 1 промах), третье место занял Карим Халили (+52,4; 3).

Следующая гонка на чемпионате России по летнему биатлону состоится в субботу, 13 сентября. Биатлонистки выйдут на старт спринта на 7,5 км. Начало запланировано на 9:00 мск. Мужской спринт на 10 км также пройдёт в субботу, начало — в 11:00.

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.

