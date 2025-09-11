Скидки
Биатлон Новости

Латыпов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Эдуард Латыпов одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая состоялась в рамках летнего чемпионата России по биатлону в Чайковском.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Мужчины. Роллеры — Индивидуальная гонка 20 км
11 сентября 2025, четверг. 13:15 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
52:54.1
2
Денис Иродов
Московская область
+44.1
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+52.4

Латыпов преодолел дистанцию за 52 минуты 54,1 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым стал Денис Иродов (отставание 44,1 секунды; 1 промах), третье место занял Карим Халили (+52,4; 3).

Следующая гонка на чемпионате России по летнему биатлону состоится в субботу, 13 сентября. Биатлонистки выйдут на старт спринта на 7,5 км. Начало запланировано на 9:00 мск. Мужской спринт на 10 км также пройдёт в субботу, начало — в 11:00.

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.

Календарь летнего ЧР по биатлону
