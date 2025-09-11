«Хотелось получше стрелять. Но я доволен». Латыпов — о победе в индивидуальной гонке на ЧР

Эдуард Латыпов заявил, что рад победить в индивидуальной гонке на 20 км в рамках чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском. Спортсмен показал лучшее время, преодолев дистанцию за 52 минуты 54,1 секунды и допустив два промаха.

«Конечно, хотелось получше стрелять. Немного ветровая обстановка получилось. Но я доволен гонкой. По состоянию не могу сказать, что ощущение было суперлёгкое. Но работоспособность хорошая. Всё супер. Я наконец выиграл индивидуальную гонку», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Следующая гонка на чемпионате России по летнему биатлону состоится в субботу, 13 сентября. Биатлонистки выйдут на старт спринта на 7,5 км. Начало запланировано на 9:00 мск. Мужской спринт на 10 км также пройдёт в субботу, начало — в 11:00.

Летний чемпионат России по биатлону в Чайковском проходит с 11 по 14 сентября.