Олимпийский чемпион Васильев заявил о высоких шансах снятия санкций с российского спорта

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил уверенность, что на сентябрьском заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) может быть принято решение о возвращении России в олимпийское движение.

«Шансы велики. Видно желание нового президента МОК Кирсти Ковентри вернуть российских спортсменов. Если Олимпийский комитет России восстановят в правах, международные федерации обязаны будут допустить наших атлетов к соревнованиям», — приводит слова Васильева «ВсеПроСпорт».

Международный олимпийский комитет в октябре 2023 года отстранил ОКР до дальнейшего уведомления и лишил его статуса Национального олимпийского комитета России.

