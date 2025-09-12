Скидки
Действующая обладательница Кубка мира рассказала о своей цели на Олимпиаду-2026 в Италии

Действующая обладательница Кубка мира, немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала, что её цель на Олимпийские игры 2026 года в Италии не связана с достижением определённых спортивных результатов.

«Я просто хотела бы поехать на Олимпиаду без проблем и участвовать там в обычных гонках. А пока посмотрим, что из этого получится.

Победа в общем зачёте Кубка мира? Мне удалось осуществить свою самую большую мечту, и всё, что происходит сейчас, — лишь приятный бонус. Это даёт мне немного спокойствия. Это определённо был один из самых напряжённых летних сезонов. Расписание накладывает большой отпечаток. Когда приходится всё совмещать. Тренировки, расписание и даже восстановление», — приводит слова Пройсс Sport1 со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

Пройс 31 год, она выиграла общий зачёт Кубка мира сезона-2024/2025. В её активе одна медаль Олимпийских игр: бронза в женской эстафете Пекина-2022.

