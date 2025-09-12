«Не все характеры совместимы. Жанмонно — об атмосфере в сборной Франции по биатлону

Биатлонистка Лу Жанмонно высказалась об атмосфере в женской сборной Франции, отметив, что не все спортсменки из коллектива являются её друзьями.

«Дружба со всеми? Быстро понимаешь, что это не так. Не все характеры совместимы, и это немного похоже на любой другой бизнес. Единственное отличие в том, что в спорте это очень популяризируется. Поэтому мне пришлось забыть о том, чтобы говорить себе, что 100% группы — мои друзья. С другой стороны, на человеческом уровне это ещё больше сближает нас с теми, с кем мы ладим. Например, Жюстин Брезаз-Буше — невероятный, великолепный человек и отличный друг.

Я думаю, мы все способны забыть о внеспортивной стороне дела. Мы ходим на тренировки, подталкиваем друг друга. Это действительно отличное качество группы. С персоналом тоже всё идёт хорошо. Я полностью доверяю Сирилу Бурде, а в стрельбе, я думаю, у нас лучший тренер в мире — Жан-Поль Джакино», — сказала Жанмонно в интервью Eurosport.