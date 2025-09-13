Скидки
Главная Биатлон Новости

Чемпионат России по летнему биатлону, спринт, женщины: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России по летнему биатлону, спринт, женщины: во сколько начало, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, на чемпионате России – 2025 по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край) состоится женский спринт на 7,5 км. Старт гонки запланирован на 9:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Начало трансляции в 8:30 мск.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Женщины. Роллеры — Спринт 7.5 км
13 сентября 2025, суббота. 09:00 МСК
Не началось

Стартовый протокол гонки (частично):

1. Дарья Ильина (Санкт-Петербург).

2. Жанна Максимович (Красноярский край).

3. Владислава Гаврилова (ХМАО-Югра).

4. Наталия Федченко (Московская область).

5. Светлана Петрова (Пермский край).

6. Анна Пичушкина (Ленинградская область).

7. Анна Шатоха (Ямало-Ненецкий автономный округ – Республика Мордовия).

8. Екатерина Пурик (Республика Башкортостан).

9. Инна Терещенко (Свердловская область).

10. Дарья Кулигина (Челябинская область).

11. Анастасия Шевченко (Свердловская область).

12. Анастасия Ильенкова (Тюменская область).

13. Арина Ершова (Москва).

14. Кристина Довгая (Московская область).

15. Кристина Павлушина (Московская область).

