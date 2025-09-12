«Очень доволен этим решением». Эмильен Клод — об операции на спине

Серебряный призёр чемпионата мира – 2024 в эстафете, французский биатлонист Эмильен Клод рассказал, почему принял решение сделать операцию по удалению грыжи на спине.

«Я съездил в Инсбрук, чтобы проконсультироваться с хирургом. В тот момент основная рекомендация была — адаптироваться, уменьшить нагрузку на тренировках и, соответственно, заниматься меньше. Однако улучшений так и не было, и, вернувшись из Антхольца на той неделе, я решил сделать контрольную МРТ, чтобы понять, как обстоят дела перед следующими неделями. Приговор, к сожалению, оказался куда более серьёзным, чем ожидалось, потому что грыжа действительно вышла наружу, и врач сказал, что нужно делать операцию, чтобы процесс восстановления пошёл как можно быстрее.

После этого я проконсультировался с федеральным врачом и всей медицинской командой сборной Франции, чтобы принять решение. Нужно было действовать быстро, потому что перед сезоном каждый день на счету. Поэтому я решил сделать операцию, и я очень доволен этим решением. Хирург сказал, что грыжа действительно была большой и что без хирургического вмешательства у меня не было бы никаких шансов на её рассасывание. Я смог встать уже на следующий день и через пять дней после операции чувствовал себя хорошо. В частности, я смог пройти 20 минут на улице без боли», – приводит слова Клода Nordiс Magazine.