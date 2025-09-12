Эмильен Клод рассказал, как проходит его восстановление после операции на спине

Серебряный призёр чемпионата мира – 2024 в эстафете, французский биатлонист Эмильен Клод рассказал, как проходит его восстановление после перенесённой операции на спине.

«У меня есть план, но он остаётся неясным, потому что нужно посмотреть, как я отреагирую. На данный момент все идёт хорошо, однако никто не знает, что на самом деле произойдёт. Если всё пойдёт хорошо, возобновление занятий спортом должно произойти в течение двух-трёх недель. Это будет неспешно и параллельно с кинезиологическим сопровождением и упражнениями, которые нужно выполнять каждый день дома.

У меня есть ещё несколько спокойных дней, а потом мне будет чем заняться. Я надеюсь, что через месяц после операции я смогу вернуться к более регулярным тренировкам, без катания на лыжероллерах», – приводит слова Клода Nordic Magazine.