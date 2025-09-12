Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эмильен Клод – о возвращении к тренировкам со сборной: пока не хочу загадывать

Эмильен Клод – о возвращении к тренировкам со сборной: пока не хочу загадывать
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира – 2024 в эстафете, французский биатлонист Эмильен Клод поделился мнением о том, как он планирует свою подготовку к старту нового сезона, учитывая период восстановления после операции по удалению грыжи.

– Вы должны были пройти сбор в Антхольце (Италия) со сборной Франции, а затем в октябре состоится еще один сбор в Фон-Роме (Восточные Пиренеи). Есть ли надежда увидеть вас там ?
– Нет, я не буду готов к тому времени, чтобы проходить сборы. Я бы возобновил тренировки в Австрии, но цель на начальном этапе состоит в том, чтобы все прошло гладко и чтобы у меня не было никаких осложнений. На данный момент не делать глупостей – это действительно приоритет номер один, второй – вернуться к старту сезона. У меня всё ещё остаётся время, но не нужно торопиться с этапами восстановления.

Таким образом, я собираюсь возобновить тренировки со своей стороны отдельно от группы, но я надеюсь вернуться в неё к началу зимы. Я вполне уверен в том, что смогу быстро адаптироваться. С другой стороны, всё это произойдет через много недель, поэтому я не хочу пока загадывать. Вместо этого я принимаю день за днем, планируя на одну-две недели вперед, – приводит слова Клода Nordic Magazine.

Материалы по теме
Эмильен Клод рассказал, как проходит его восстановление после операции на спине
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android