Эмильен Клод – о возвращении к тренировкам со сборной: пока не хочу загадывать

Серебряный призёр чемпионата мира – 2024 в эстафете, французский биатлонист Эмильен Клод поделился мнением о том, как он планирует свою подготовку к старту нового сезона, учитывая период восстановления после операции по удалению грыжи.

– Вы должны были пройти сбор в Антхольце (Италия) со сборной Франции, а затем в октябре состоится еще один сбор в Фон-Роме (Восточные Пиренеи). Есть ли надежда увидеть вас там ?

– Нет, я не буду готов к тому времени, чтобы проходить сборы. Я бы возобновил тренировки в Австрии, но цель на начальном этапе состоит в том, чтобы все прошло гладко и чтобы у меня не было никаких осложнений. На данный момент не делать глупостей – это действительно приоритет номер один, второй – вернуться к старту сезона. У меня всё ещё остаётся время, но не нужно торопиться с этапами восстановления.

Таким образом, я собираюсь возобновить тренировки со своей стороны отдельно от группы, но я надеюсь вернуться в неё к началу зимы. Я вполне уверен в том, что смогу быстро адаптироваться. С другой стороны, всё это произойдет через много недель, поэтому я не хочу пока загадывать. Вместо этого я принимаю день за днем, планируя на одну-две недели вперед, – приводит слова Клода Nordic Magazine.