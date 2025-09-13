Скидки
Главная Биатлон Новости

Чемпионат России по летнему биатлону, спринт, мужчины: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России по летнему биатлону, спринт, мужчины: во сколько начало, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, на чемпионате России – 2025 по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край) состоится мужской спринт на 10 км. Старт гонки запланирован на 11:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Начало трансляции в 10:25 мск.

Стартовый протокол гонки (частично):

1. Никита Блинов (Республика Татарстан).

2. Савва Тосенко (Ленинградская область).

3. Дмитрия Петров (Чувашская Республика).

4. Дмитрий Осокин (Ульяновская область).

5. Кирилл Бажин (Свердловская область).

6. Никита Пономарёв (Удмуртская Республика).

7. Алексей Вагин (ХМАО-Югра).

8. Михаил Айкинский (Ленинградская область).

9. Даниил Бычков (Чувашская Республика).

10. Дмитрий Евменов (Республика Мордовия – Смоленская область).

Новости. Биатлон
