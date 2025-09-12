Стурла Легрейд — об ОИ-2026: на этот раз я немного лучше подготовлен

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Стурла Холм Легрейд рассказал о своих ожиданиях от Олимпийских игр – 2026, отметив, что стал более опытным спортсменом и теперь чётче видит свои цели в преддверии Игр.

«На предыдущих Олимпийских играх я не был готов, не понимал, что значит участие в Олимпиаде. Я испытал шок, когда оказался там.

На этот раз я немного лучше подготовлен, знаю, чего хочу достичь, и понимаю свои цели», – приводит слова Легрейда Ski-Nordique.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Соревнования по биатлону состоятся с 7 по 21 февраля.