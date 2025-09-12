Скидки
Биатлон

Стурла Легрейд — о Зигфриде Мазе: многому у него научился, но у каждой эпохи есть конец

Стурла Легрейд — о Зигфриде Мазе: многому у него научился, но у каждой эпохи есть конец
Комментарии

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Стурла Холм Легрейд высказался об уходе тренера сборной Норвегии Зигфрида Мазе, отметив, что он был важной частью карьеры спортсмена.

«Зигфрид был важной частью моей карьеры. Когда я пришёл в команду, он был отличным наставником и партнёром по тренировкам. Я многому у него научился, но понимаю, что каждая эпоха имеет свой конец — мы видели это на примере братьев Бё, поэтому новость от него не стала для меня настоящим шоком.

Мне интересно, что принесёт будущее, исследовать новые динамики с новым тренером. Я многому научился у Зигфрида и с нетерпением жду возможности учиться у кого-то ещё», – приводит слова Легрейда Ski-Nordique.

