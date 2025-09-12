Скидки
Главная Биатлон Новости

«Они были как Джокер в карточной игре». Легрейд — о роли братьев Бё в эстафетах

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Стурла Холм Легрейд высказался о завершении карьеры братьев Бё, отметив, что вместе с ними сборная Норвегии смогла выиграть золото в эстафете на чемпионате мира – 2025 в швейцарском Ленцерхайде.

«Мы смогли взять золото в эстафете на чемпионате мира в этом году, но, конечно, там присутствовали братья Бё. Они были как Джокер в карточной игре, и мы говорили себе: «Окей, сейчас мы не впереди, но есть Йоханнес» – и с ним мы обеспечивали себе победу.

Теперь мы больше не сможем разыграть нашего Джокера, но мы сильная команда, и все ребята обладают хорошими способностями. И они очень хороши в стрельбе, поэтому если мы проведём отличные старты, то можем выиграть золото на Олимпиаде, однако, очевидно, это не придёт само собой — нужно работать, чтобы победить», – приводит слова Легрейда Ski-Nordique.

