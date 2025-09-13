Эндре Стрёмсхейм поделился целями на олимпийский сезон

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм проанализировал прошедший сезон-2024/2025 и рассказал о планах на олимпийский год.

«Две золотые медали были великолепны, но это была словно поездка на американских горках, так как в Контиолахти я начал первым, затем заболел, были проблемы с физической подготовкой. Но мне удалось всё перевернуть и вернуться в хорошем состоянии на чемпионат мира, где я прекрасно себя чувствовал. Эстафета была особенной, так как все знали, что для братьев Бё она была последней. Борьба за место в команде была ожесточённой, но я рад, что всё получилось. Было невероятно завершить последний чемпионат мира с братьями Бё, быть в составе эстафетной команды и выиграть золото.

На чемпионате мира мне удалось улучшить свою стрельбу. Мне кажется, мы прекрасно сработались с Зигфридом Мазе, и я многому научился. Надеюсь, в дальнейшем я буду стрелять в том же духе.

Биатлон на таком уровне – это на 70% интеллектуальная работа. Мы тренируем мозг и тренируемся под большим давлением, поэтому готовы метко стрелять на крупных соревнованиях.

Я люблю чемпионаты, а этот сезон – олимпийский. Я хочу быть идеально подготовленным, хорошо выступить в квалификации, что довольно сложно в Норвегии, и наконец вернуться к той форме, в которой я был в Ленцерхайде», – приводит слова Стрёмсхейма издание Fondo Italia.

Стрёмсхейму 28 лет. Он является двукратным чемпионом мира (2025) в масс-старте и эстафете, трёхкратным чемпионом Европы (2020, 2023, 2023).