Главная Биатлон Новости

Елизавета Каплина выиграла спринт на чемпионате России по летнему биатлону

Елизавета Каплина выиграла спринт на чемпионате России по летнему биатлону
Сегодня, 13 сентября, на чемпионате России – 2025 по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край) состоялся женский спринт на 7,5 км. Победу в гонке одержала Елизавета Каплина, которая преодолела дистанцию за 20.07,9. Второе место заняла Екатерина Мошкова. Она отстала от лидера на +21,4. Замкнула тройку лидеров Виктория Метеля с отставанием +23,0.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Женщины. Роллеры — Спринт 7.5 км
13 сентября 2025, суббота. 08:50 МСК
Идёт
1
Елизавета Каплина
Республика Башкортостан
20:07.9
2
Екатерина Мошкова
ХМАО-Югра
+21.4
3
Виктория Метеля
ХМАО-Югра
+23.0

Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский. Спринт, роллеры, 7,5 км. Женщины:

1. Елизавета Каплина – 20.07,9 (1 промах).

2. Екатерина Мошкова — отставание 21,4 (1).

3. Виктория Метеля +23,0 (1).

Также сегодня, 13 сентября, в рамках ЧР состоится мужской спринт на 10 км. Старт гонки запланирован на 11:00 мск.

Новости. Биатлон
