Даниил Усов одержал победу в спринте на чемпионате России — 2025 по летнему биатлону
Поделиться
Сегодня, 13 сентября, на чемпионате России – 2025 по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край) состоялся мужской спринт на 10 км. Победу в гонке одержал Даниил Усов, который преодолел дистанцию за 23.51,7. Второе место занял Карим Халили. Он отстал от лидера на 2,4 секунды. Замкнул тройку лидеров Олег Домичек с отставанием 3,6 секунды.
Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Мужчины. Роллеры — Спринт 10 км
13 сентября 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Даниил Усов
Пермский край
23:51.7
2
Саид Каримулла Халили
Московская область
+2.4
3
Олег Домичек
Новосибирская - Алтайский
+3.6
Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский. Спринт, роллеры, 10 км. Мужчины:
1. Даниил Усов — 23.51,7 (1 промах).
2. Карим Халили — отставание 2,4 (1).
3. Олег Домичек +3,6 (0).
Ранее на чемпионате России – 2025 по летнему биатлону в Чайковском состоялся женский спринт на 7,5 км. Победу в гонке одержала Елизавета Каплина, которая преодолела дистанцию за 20.07,9.
Комментарии
- 13 сентября 2025
-
12:17
-
10:05
-
10:05
-
08:00
-
05:30
- 12 сентября 2025
-
23:28
-
23:09
-
22:59
-
18:53
-
18:30
-
18:21
-
12:35
-
10:56
- 11 сентября 2025
-
22:05
-
15:11
-
14:38
-
14:21
-
13:35
-
13:32
-
13:24
-
13:19
-
13:15
-
12:12
-
12:09
-
11:46
-
10:24
-
09:39
-
09:32
-
07:13
-
06:51
- 10 сентября 2025
-
20:01
-
12:02
- 9 сентября 2025
-
18:29
- 8 сентября 2025
-
22:43
-
20:59