Даниил Усов одержал победу в спринте на чемпионате России — 2025 по летнему биатлону

Сегодня, 13 сентября, на чемпионате России – 2025 по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край) состоялся мужской спринт на 10 км. Победу в гонке одержал Даниил Усов, который преодолел дистанцию за 23.51,7. Второе место занял Карим Халили. Он отстал от лидера на 2,4 секунды. Замкнул тройку лидеров Олег Домичек с отставанием 3,6 секунды.

Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский. Спринт, роллеры, 10 км. Мужчины:

1. Даниил Усов — 23.51,7 (1 промах).

2. Карим Халили — отставание 2,4 (1).

3. Олег Домичек +3,6 (0).

Ранее на чемпионате России – 2025 по летнему биатлону в Чайковском состоялся женский спринт на 7,5 км. Победу в гонке одержала Елизавета Каплина, которая преодолела дистанцию за 20.07,9.