Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Даниил Усов одержал победу в спринте на чемпионате России — 2025 по летнему биатлону

Даниил Усов одержал победу в спринте на чемпионате России — 2025 по летнему биатлону
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, на чемпионате России – 2025 по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край) состоялся мужской спринт на 10 км. Победу в гонке одержал Даниил Усов, который преодолел дистанцию за 23.51,7. Второе место занял Карим Халили. Он отстал от лидера на 2,4 секунды. Замкнул тройку лидеров Олег Домичек с отставанием 3,6 секунды.

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Мужчины. Роллеры — Спринт 10 км
13 сентября 2025, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Даниил Усов
Пермский край
23:51.7
2
Саид Каримулла Халили
Московская область
+2.4
3
Олег Домичек
Новосибирская - Алтайский
+3.6

Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский. Спринт, роллеры, 10 км. Мужчины:

1. Даниил Усов — 23.51,7 (1 промах).
2. Карим Халили — отставание 2,4 (1).
3. Олег Домичек +3,6 (0).

Ранее на чемпионате России – 2025 по летнему биатлону в Чайковском состоялся женский спринт на 7,5 км. Победу в гонке одержала Елизавета Каплина, которая преодолела дистанцию за 20.07,9.

Материалы по теме
Старт летнего ЧР по биатлону получился крутым: интрига, кровь и суперпобеда
Старт летнего ЧР по биатлону получился крутым: интрига, кровь и суперпобеда
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android