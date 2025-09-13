«Это шокирует». Форсберг — об обвинениях в сторону шведов в употреблении допинга

Двукратный призёр Олимпийских игр — 2002, шведская биатлонистка Магдалена Форсберг отреагировала на то, что бывший тренер сборной Финляндии Пекка Вяхясеуринки открыто заявил об употреблении допинга спортсменами из Норвегии, Швеции, Италии и России в середине 1990-х.

«Это шокирует. У меня просто нет слов. Я даже не знаю, как ответить на эту глупость. Я никогда не прикасалась к ЭПО и могу поклясться, что никто из шведских лыжников тех времен не был к этому причастен», — заявила Форсберг в интервью Aftonbladet.

Форсберг — шестикратная обладательница Кубка мира по биатлону, шестикратная чемпионка мира, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года.