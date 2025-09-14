Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чемпионат России по летнему биатлону, эстафета, женщины: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 14 сентября, на чемпионате России – 2025 по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край) состоится женская эстафета 4х6 км. Старт гонки запланирован на 9:00 мск. Гонку в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ».

Биатлон. Летний чемпионат России. Эстафета 4х6 км. Женщины. Стартовый протокол (частично):

1. Московская область — 1 (Анастасия Зырянова, Анастасия Зенова, Анастасия Халили, Кристина Резцова).

2. Свердловская область — 1 (Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко).

3. ХМАО-Югра (Елизавета Насотович, Екатерина Мошкова, Алина Плицева, Виктория Метеля).

4. Тюменская область (Елизавета Фролова, Маргарита Болдырева, Анна Грухвина, Виктория Сливко).

6. Ямало-Ненецкий автономный округ (Камила Вовк, Антонина Ковалёва, Анна Шатова, Полина Плюснина).

10. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Кира Дюжева, Анастасия Киреева, Евгения Турикова).

14. Свердловская область — 2 (Ирина Казакевич, Виолетта Шадрина, Инна Терещенко, Александра Плюснина).