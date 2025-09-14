Скидки
Главная Биатлон Новости

Чемпионат России по летнему биатлону, эстафета, мужчины: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России по летнему биатлону, эстафета, мужчины: во сколько начало, где смотреть
Сегодня, 14 сентября, на чемпионате России – 2025 по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край) состоится мужская эстафета 4х7,5 км. Старт гонки запланирован на 11:30 мск. Гонку в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Мужчины. Роллеры — Эстафета 4x7.5 км
14 сентября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Не началось

Биатлон. Летний чемпионат России. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины. Стартовый протокол (частично):

1. Республика Башкортостан — 1 (Владислав Зотов, Антон Бабиков, Эраст Иманбаев, Эдуард Латыпов).

2. Санкт-Петербург-1 (Павел Ляшок, Роман Канаровский, Максим Цветков, Илья Санников).

3. Московская область — 1 (Кирилл Стрельцов, Денис Иродов, Рустам Каюмов, Карим Халили).

4. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Михаил Бурундуков).

7. ХМАО-Югра-1 (Михаил Морилов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Даниил Серохвостов).

10. Челябинская область — 1 (Дмитрий Иванов, Никита Гришин, Пётр Пащенко, Андрей Вьюхин).

11. Свердловская область (Михаил Стребко, Василий Томшин, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин).

15. Удмуртская Республика (Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов, Никита Пономарёв, Егор Соломенников).

