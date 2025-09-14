Чемпионат России по летнему биатлону, эстафета, мужчины: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 14 сентября, на чемпионате России – 2025 по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край) состоится мужская эстафета 4х7,5 км. Старт гонки запланирован на 11:30 мск. Гонку в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ».
Биатлон. Летний чемпионат России. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины. Стартовый протокол (частично):
1. Республика Башкортостан — 1 (Владислав Зотов, Антон Бабиков, Эраст Иманбаев, Эдуард Латыпов).
2. Санкт-Петербург-1 (Павел Ляшок, Роман Канаровский, Максим Цветков, Илья Санников).
3. Московская область — 1 (Кирилл Стрельцов, Денис Иродов, Рустам Каюмов, Карим Халили).
4. Тюменская область (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Михаил Бурундуков).
7. ХМАО-Югра-1 (Михаил Морилов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Даниил Серохвостов).
10. Челябинская область — 1 (Дмитрий Иванов, Никита Гришин, Пётр Пащенко, Андрей Вьюхин).
11. Свердловская область (Михаил Стребко, Василий Томшин, Савелий Коновалов, Кирилл Бажин).
15. Удмуртская Республика (Александр Корнев, Ильназ Мухамедзянов, Никита Пономарёв, Егор Соломенников).