Биатлонистки Свердловской области выиграли эстафету на летнем чемпионате России
Сборная Свердловской области одержала победу в эстафетной гонке в рамках летнего чемпионата России — 2025. Спортсменки преодолели дистанцию за 1:11.38,8. Они зашли на три штрафных круга и использовали 12 дополнительных патронов. За команду победительниц выступали Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко.
Второе место заняли представительницы ХМАО-Югра с отставанием в 28,4 секунды (один штрафной круг + восемь дополнительных патронов). Тройку призёров замкнула Московская область (+1.16,8, 4+15).
Биатлон. Летний чемпионат России. Женщины, эстафета. Результаты:
- Свердловская область — 1:11.38,8 (3+12).
- ХМАО-Югра — отставание 28,4 (1+8).
- Московская область +1.16,8 (4+15).
