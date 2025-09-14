Биатлонистки Свердловской области выиграли эстафету на летнем чемпионате России

Сборная Свердловской области одержала победу в эстафетной гонке в рамках летнего чемпионата России — 2025. Спортсменки преодолели дистанцию за 1:11.38,8. Они зашли на три штрафных круга и использовали 12 дополнительных патронов. За команду победительниц выступали Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко.

Второе место заняли представительницы ХМАО-Югра с отставанием в 28,4 секунды (один штрафной круг + восемь дополнительных патронов). Тройку призёров замкнула Московская область (+1.16,8, 4+15).

Биатлон. Летний чемпионат России. Женщины, эстафета. Результаты: