Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонисты ХМАО-Югры выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России

Биатлонисты ХМАО-Югры выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России
Комментарии

Сборная ХМАО-Югры одержала победу в мужской эстафетной гонке в рамках летнего чемпионата России — 2025. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:14.20,4. Они не зашли на штрафные круги и использовали пять дополнительных патронов. За команду победителей выступали Михаил Морилов, Никита Поршнев, Алексей Вагин и Даниил Серохвостов. Серохвостов финишировал с флагом ХМАО.

Фото: Кадр из трансляции

Второе место заняли представители Тюменской области с отставанием в 17,4 секунды. Тройку призёров замкнула Республика Башкортостан (+1.30,2).

Биатлон. Альфа-Банк летний Чемпионат России. Чайковский
Мужчины. Роллеры — Эстафета 4x7.5 км
14 сентября 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено

Биатлон. Летний чемпионат России. Мужчины, эстафета. Результаты:

  1. ХМАО-Югра — 1:14.20,4.
  2. Тюменская область — отставание 17,4.
  3. Республика Башкортостан +1.30,2.
Материалы по теме
Биатлонисты ХМАО-Югры выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android