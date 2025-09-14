Биатлонисты ХМАО-Югры выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России

Сборная ХМАО-Югры одержала победу в мужской эстафетной гонке в рамках летнего чемпионата России — 2025. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:14.20,4. Они не зашли на штрафные круги и использовали пять дополнительных патронов. За команду победителей выступали Михаил Морилов, Никита Поршнев, Алексей Вагин и Даниил Серохвостов. Серохвостов финишировал с флагом ХМАО.

Фото: Кадр из трансляции

Второе место заняли представители Тюменской области с отставанием в 17,4 секунды. Тройку призёров замкнула Республика Башкортостан (+1.30,2).

Биатлон. Летний чемпионат России. Мужчины, эстафета. Результаты:

ХМАО-Югра — 1:14.20,4. Тюменская область — отставание 17,4. Республика Башкортостан +1.30,2.