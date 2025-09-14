Биатлонисты ХМАО-Югры выиграли мужскую эстафету на летнем чемпионате России
Сборная ХМАО-Югры одержала победу в мужской эстафетной гонке в рамках летнего чемпионата России — 2025. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:14.20,4. Они не зашли на штрафные круги и использовали пять дополнительных патронов. За команду победителей выступали Михаил Морилов, Никита Поршнев, Алексей Вагин и Даниил Серохвостов. Серохвостов финишировал с флагом ХМАО.
Фото: Кадр из трансляции
Второе место заняли представители Тюменской области с отставанием в 17,4 секунды. Тройку призёров замкнула Республика Башкортостан (+1.30,2).
Биатлон. Летний чемпионат России. Мужчины, эстафета. Результаты:
- ХМАО-Югра — 1:14.20,4.
- Тюменская область — отставание 17,4.
- Республика Башкортостан +1.30,2.
