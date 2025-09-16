Команда альпинистов попробует добраться до тела погибшей в горах Лауры Дальмайер — Bild

Команда профессиональных альпинистов попытается добраться до тела погибшей в горах Пакистана двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира по биатлону немки Лауры Дальмайер, сообщает Bild со ссылкой на местного гида Калима Шани, который проводит туры в горном массиве Каракорум.

Это намерение идёт вопреки воле Дальмайер, которая, по словам её представителей, просила в случае гибели оставить её тело в горах и не рисковать ради того, чтобы эвакуировать его.

28 июля Дальмайер попала под камнепад, когда совершала восхождение на пик Лайла в горной системе Каракорум в Пакистане. Спасателям не удалось сразу добраться до Лауры. Она погибла в результате полученных травм.