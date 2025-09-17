Ишмуратова призналась, что не ждёт чуда от заседания исполкома МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова рассказала, что не испытывает позитивных ожиданий от предстоящего заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

«Чуда от заседания исполкома МОК не жду, но надежда умирает последней. Что касается биатлона, то, похоже, ничего в лучшую сторону не изменится. В других видах спорта есть шанс выступить в усечённом варианте», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».

С 2025 года Международный олимпийских комитет возглавляет Кирсти Ковентри. Заседание МОК состоится 18 и 19 сентября в Милане. Олимпиада в Кортине-д’Ампеццо пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года. Среди россиян в качестве нейтральных атлетов до предстоящей Олимпиады допущены спортсмены в четырёх видах спорта: фигурном катании, шорт-треке, ски-альпинизме и конькобежном спорте.