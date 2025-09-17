Стало известно расписание гонок Кубка МЛКБ — 2025

Сегодня, 17 сентября, был опубликован регламент Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2025. Согласно данным из документа в телеграм-канале турнира, в Ханты-Мансийске пройдут гонки с общего старта у мужчин и женщин, а также классическая смешанная эстафета. При этом штрафной круг вместо привычных 150 м был сокращён вдвое.

Биатлон. Расписание Кубка МЛКБ — 2025:

21 ноября — официальные тренировки (мужчины и женщины);

22 ноября — масс-старты (мужчины и женщины);

23 ноября — смешанная эстафета 4х6 км.

Напомним, победителем Кубка МЛКБ в прошлом году стала команда «БК Профински» в составе Карима и Анастасии Халили, Даниила Серохвостова и Виктории Сливко. В общем зачёте в сумме масс-стартов и смешанной эстафеты «БК Профински» набрал 314 очков.