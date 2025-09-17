Победители личных гонок на Кубке МЛКБ — 2025 получат по 1 млн рублей

Пресс-служба Международной лиги клубного биатлона — 2025 в телеграм-канале опубликовала регламент коммерческих соревнований. В документы указаны суммы, которые получат победители и призёры гонок в Ханты-Мансийске.

Общий призовой фонд составил 6 млн 870 тыс. рублей. Победители личных гонок получат по 1 млн, серебряные призёры — 500 тыс, а бронзовые — 250 тыс. Команде-триуфматору смешанной эстафеты также достанется 1 млн рублей, серебряным призёрам — 500 тыс, а тем, кто приедет на финиш третьими — 250 тыс.

Напомним, победителем Кубка МЛКБ в прошлом году стала команда «БК Профински» в составе Карима и Анастасии Халили, Даниила Серохвостова и Виктории Сливко. В общем зачёте в сумме масс-стартов и смешанной эстафеты «БК Профински» набрал 314 очков.