Эмильен Клод — об операции: думал, надежды поехать на Олимпийские игры больше нет

Серебряный призёр чемпионата мира – 2024 в эстафете французский биатлонист Эмильен Клод рассказал, какие эмоции испытал, узнав, что ему будет необходима операция по удалению грыжи на спине.

«Сначала было тяжело услышать, что придётся ложиться на операцию.

Я подумал, что сезон потерян, что надежды поехать на Олимпийские игры больше нет. Но когда я узнал о возможных вариантах с быстрым возвращением к тренировкам и надеждой выступать уже с начала сезона — это дало мне силы», – приводит слова Клода Ski-Nordique.

В начале сентября Эмильен Клод сообщил, что перенёс операцию по удалению грыжи на спине. Сейчас спортсмен проходит реабилитацию по индивидуальному плану, чтобы успеть выступить на Кубке мира – 2025/2026 и попасть в состав олимпийской сборной Франции.

