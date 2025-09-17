Скидки
Биатлон

«Было приятно снова увидеть тебя». Йоханнес Бё опубликовал фото с Мартеном Фуркадом

«Было приятно снова увидеть тебя». Йоханнес Бё опубликовал фото с Мартеном Фуркадом
Пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё и пятикратный чемпион Олимпиад, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад встретились в Осло (Норвегия). Совместное фото в социальных сетях опубликовал Бё.

«Было приятно снова увидеть тебя», — подписал фото Бё младший.

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Стоит отметить, что на встрече двух титулованных биатлонистов присутствовала съёмочная группа немецкого телеканала ARD, по всей видимости, они готовят с Бё и Фуркадом какой-то проект или интервью.

Йоханнес Бё завершил карьеру по итогам сезона-2024/2025, Фуркад ушёл из спорта в марте 2020-го.

