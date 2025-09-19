Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Симон Фуркад — об ОИ-2026: это событие не как любое другое, к нему нужно готовиться

Симон Фуркад — об ОИ-2026: это событие не как любое другое, к нему нужно готовиться
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад высказался о том, что Олимпийские игры всегда будут считаться особым событием, отметив, что спортсменам необходимо подготовиться к крупному вниманию со стороны медиа во время проведения соревнований.

«Как бы мы ни пытались преподнести Олимпийские игры как обычные соревнования — это не будет так. Даже если Антхольц — это место, где мы привыкли соревноваться, которое мы знаем и где показываем результат, масштаб события, особенно медийное внимание, которое будет обращено на нас в феврале, приведёт к тому, что спортсмены не смогут избежать факта, что это событие не как любое другое. К нему нужно готовиться.

Утопично думать, что можно приехать на Олимпийские игры, относясь к ним как к этапу Кубка мира или Кубка Франции. Олимпиада есть Олимпиада, и у всех будет цель — завоевать там медали, как индивидуально, так и в команде!» – приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Материалы по теме
Чемпионат России завершился победой команды Югры. Её лидер не верил в такой исход
Чемпионат России завершился победой команды Югры. Её лидер не верил в такой исход
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android