Симон Фуркад рассказал об особенностях подготовки сборной Франции к ОИ-2026

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал, какие новшества он старается вносить в процесс тренировок, чтобы подготовить биатлонистов к стартам на Олимпийских играх – 2026.

«На всех сборах я люблю повторять, что мы знаем, зачем мы здесь и к чему готовимся более конкретно. На сборах в Бессане, например, мы немного изменили наш заход на стрельбище во время тренировок и интенсивность, чтобы смоделировать более сложный заход и подготовиться к тому, что нас ждёт в феврале. В Антхольце это действительно будет требовательный заход на высоте. Нельзя будет сбавлять скорость, чтобы не потерять слишком много времени, но и нельзя будет отдавать слишком много, чтобы не оказаться в затруднении на стрельбе», – приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.