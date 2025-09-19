Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Симон Фуркад рассказал об особенностях подготовки сборной Франции к ОИ-2026

Симон Фуркад рассказал об особенностях подготовки сборной Франции к ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад рассказал, какие новшества он старается вносить в процесс тренировок, чтобы подготовить биатлонистов к стартам на Олимпийских играх – 2026.

«На всех сборах я люблю повторять, что мы знаем, зачем мы здесь и к чему готовимся более конкретно. На сборах в Бессане, например, мы немного изменили наш заход на стрельбище во время тренировок и интенсивность, чтобы смоделировать более сложный заход и подготовиться к тому, что нас ждёт в феврале. В Антхольце это действительно будет требовательный заход на высоте. Нельзя будет сбавлять скорость, чтобы не потерять слишком много времени, но и нельзя будет отдавать слишком много, чтобы не оказаться в затруднении на стрельбе», – приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Олимпийские игры – 2026 пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
Симон Фуркад — об ОИ-2026: это событие не как любое другое, к нему нужно готовиться
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android