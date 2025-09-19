Скидки
Главная Биатлон Новости

Йоханнес Бё сообщил, что сломал руку

Йоханнес Бё сообщил, что сломал руку
Пятикратный олимпийский чемпион, 23-кратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал на личной странице в социальных сетях, что сломал руку.

«Сломанная рука не входила в мои планы с участием на футбольном турнире в субботу, но я отношусь к этому с улыбкой и надеюсь, что восстановление пойдёт быстро! В этом году больше не буду играть в футбол, но надеюсь быть готовым как раз к своему первому охотничьему сезону», — написал Бё и опубликовал фотографию.

Фото: Из личного архива Бё

Йоханнес Бё завершил карьеру по итогам сезона-2024/2025. Ранее Бё заявил, что не исключает своего участия в Олимпиаде-2026.

