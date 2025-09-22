IBU решил не допускать россиян до Олимпиады после рекомендаций МОК

Международный союз биатлонистов (IBU) не планирует допускать российских спортсменов до Олимпиады в Милане после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), так как регламент IBU не предполагает участие в турнирах нейтральных спортсменов. После недавнего заседания МОК его глава Кирсти Ковентри заявила, что подход к участию россиян в Олимпиаде, которая пройдёт в Италии в феврале 2026 года, останется прежним.

— Рассмотрит ли IBU вопрос о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2026 после рекомендаций МОК по итогам заседания исполкома организации?

— IBU принял к сведению заявление МОК относительно участия нейтральных атлетов (AIN) в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это решение касается спортсменов, которые прошли квалификационную процедуру международной федерации для участия в Олимпиаде. Заявление МОК не меняет квалификационный статус или правила проведения соревнований по биатлону. Международный союз биатлонистов (IBU) является и остаётся ответственным за проведение олимпийских квалификационных соревнований по биатлону в соответствии со своими правилами.

Регламент соревнований IBU не предусматривает правила участия нейтральных спортсменов. Это означает, что только спортсмены, представляющие федерацию-члена IBU, имеют право участвовать в соревнованиях IBU. Союз биатлонистов России и Белорусская федерация биатлона отстранены от участия в деятельности IBU в соответствии с решением конгресса IBU в сентябре 2022 года, — приводит слова IBU «ВсеПроСпорт».

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года.