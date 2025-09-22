Скидки
IBU решил не допускать россиян до Олимпиады после рекомендаций МОК

IBU решил не допускать россиян до Олимпиады после рекомендаций МОК
Международный союз биатлонистов (IBU) не планирует допускать российских спортсменов до Олимпиады в Милане после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), так как регламент IBU не предполагает участие в турнирах нейтральных спортсменов. После недавнего заседания МОК его глава Кирсти Ковентри заявила, что подход к участию россиян в Олимпиаде, которая пройдёт в Италии в феврале 2026 года, останется прежним.

— Рассмотрит ли IBU вопрос о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2026 после рекомендаций МОК по итогам заседания исполкома организации?
— IBU принял к сведению заявление МОК относительно участия нейтральных атлетов (AIN) в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это решение касается спортсменов, которые прошли квалификационную процедуру международной федерации для участия в Олимпиаде. Заявление МОК не меняет квалификационный статус или правила проведения соревнований по биатлону. Международный союз биатлонистов (IBU) является и остаётся ответственным за проведение олимпийских квалификационных соревнований по биатлону в соответствии со своими правилами.

Регламент соревнований IBU не предусматривает правила участия нейтральных спортсменов. Это означает, что только спортсмены, представляющие федерацию-члена IBU, имеют право участвовать в соревнованиях IBU. Союз биатлонистов России и Белорусская федерация биатлона отстранены от участия в деятельности IBU в соответствии с решением конгресса IBU в сентябре 2022 года, — приводит слова IBU «ВсеПроСпорт».

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года.

