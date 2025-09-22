Скидки
Победителям Кубка мира по биатлону увеличили выплаты на € 5 тыс.

Победителям Кубка мира по биатлону увеличили выплаты на € 5 тыс.
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение об увеличении призового фонда гонок Кубка мира.

Теперь победитель или победители будут получать € 20 тыс. – на € 5 тыс. больше, чем раньше. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также призовые пропорционально вырастут у биатлонистов, которые поднимутся на подиум, как и у тридцатки лучших в гонке. Общий призовой фонд одной гонки будет составлять € 130 тыс. (ранее – € 101 тыс.). Изменения вступят в силу с первой гонки сезона. Она пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 29 ноября по 8 декабря. В прошлом году по результатам первого раунда в общем зачёте лидировали немцы Филипп Наврат (177 очков) и Франциска Пройс (200 очков).

