Главная Биатлон Новости

Тандреволд: мы знаем и любим российских спортсменов, но хорошо, что у IBU есть позиция

Тандреволд: мы знаем и любим российских спортсменов, но хорошо, что у IBU есть позиция
Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд отреагировала на решение Международного союза биатлонистов (IBU) не допускать представителей России на Олимпийские игры – 2026 в Милане, несмотря на последние рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян в нейтральном статусе.

«Олимпийские игры стали настоящей политической темой. Российские спортсмены великолепны, мы знаем и любим их, но они стали жертвами политики своей страны. Я считаю, хорошо, что IBU занимает чёткую позицию. Непросто противостоять такой могущественной организации, как МОК. Я впечатлена», — приводит слова Тандреволд Nordic Magazine.

