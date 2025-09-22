Скидки
Биатлон

Кристиансен: надеюсь, российские спортсмены поймут, что им нужно сделать, чтобы вернуться

Кристиансен: надеюсь, российские спортсмены поймут, что им нужно сделать, чтобы вернуться
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал то, что Международный союз биатлонистов (IBU) всё же не планирует допускать российских спортсменов до Олимпиады-2026 в Милане, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

IBU, объясняя своё решение, ссылается на факт того, что регламент его соревнований не предусматривает правила участия нейтральных спортсменов.

«Конечно, это снижает уровень соревнований. Но, если учитывать контекст, это нормально, что они не участвуют. Я надеюсь, они поймут, что им нужно сделать, чтобы им разрешили вернуться», – приводит слова Кристиансена Nordic Magazine.

