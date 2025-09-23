«Маркетинг сегодня рулит!» Канделаки призвала популяризировать спорт на примере Губерниева

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки призвала федерации России популяризировать спорт так, как это сделал комментатор Дмитрий Губерниев с биатлоном.

«Биатлон не был популярен, пока Губерниев не сделал турецким сериалом любовь между [Дарьей] Домрачевой и [Уле-Эйнаром] Бьорндаленом. Я призываю все спортивные федерации к самым смелым решениям в маркетинге. Маркетинг сегодня рулит! Люди сейчас смотрят сериалы форматом в минуту. И они не смогут сконцентрироваться на трансляциях, если мы их не сделаем интересными», — приводит слова Канделаки «Матч ТВ».

