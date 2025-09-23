В Чехии автомобиль насмерть сбил биатлониста, которому было 19 лет

Бывший чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автомобильной аварии во время езды на велосипеде, сообщает iSport.cz со ссылкой на спасательные службы Пардубицкого края (Чехия). Яну было лишь 19 лет.

По информации издания, трагедия произошла в пятницу, 19 сентября. Ваня ехал на велосипеде по дороге недалеко от деревни Кроуна Хрудимского района. Его сбил проезжающий автомобиль. Прибывшие на место происшествия службы оказали первую помощь Яну, который лежал на обочине. Однако Ваня скончался на месте, полученные при столкновении травмы были несовместимы с жизнью.

Чешская полиция расследует случившееся. Водитель автомобиля, сбившего Ваню, сдал тест на алкоголь, он показал отрицательный результат.

Союз биатлонистов Чехии подтвердил смерть Яна Вани и принёс соболезнования его родным.

Ваня в грядущем сезоне должен был присоединиться к сервис-бригаде сборной Чехии по биатлону. Также он собирался пойти учиться на тренера.