Главная Биатлон Новости

Фуркад — о золоте Устюгова: эта победа пока более абстрактная, чем другие мои титулы

Фуркад — о золоте Устюгова: эта победа пока более абстрактная, чем другие мои титулы
Комментарии

13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал пост в честь того, что ему официально присвоили шестое олимпийское золото. Фуркад добавил в свою копилку золото масс-старта Олимпиады-2010 благодаря решению суда дисквалифицировать результат российского биатлониста Евгения Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы отреагировать на официальное признание моего шестого олимпийского титула. Ожидание и судебные разбирательства длились долго – с февраля 2020-го и начала процесса дисквалификации.

У меня смешанные ощущения – это и облегчение, и гордость, и справедливость, пусть даже эта победа пока более абстрактная, чем другие мои олимпийские титулы. Я попросил МОК дать мне возможность получить свою новую медаль во время Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо и наконец завершил это приключение. Спустя 16 лет после того дня, который навсегда изменил мою жизнь. Никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться так долго», — написал Фуркад в социальных сетях.

Международный олимпийский комитет (МОК) официально добавил в список регалий Фуркада золото ОИ-2010 в пятницу, 19 сентября.

Комментарии
