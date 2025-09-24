Скидки
Биатлон

Сборная Франции навестила Эмильена Клода, который восстанавливается после операции

Эмильен Клод
Комментарии

Французские биатлонисты навестили партнёра по сборной Эмильена Клода в Инсбруке (Австрия). Спортсмен сейчас восстанавливается после операции на спине дома у родителей своей девушки Анны Гандлер. Французы во главе с тренером Симоном Фуркадом заехали к Клоду после сбора в Антхольце (Италия).

«Мы заехали в Инсбрук, чтобы поздороваться и провести с ним время за ужином. Никто не ожидал увидеть его в таком хорошем состоянии. Эмильен ходит, сидит, смог даже добраться до ресторана неподалёку от его дома. Было приятно увидеть его таким бодрым. Всё идёт хорошо.

Он восстанавливается быстрее, чем прогнозировали врачи, и это хороший знак. Эмильен понимает, что всё могло затянуться, но пока процесс идёт правильно. Если он будет строго соблюдать предписания врачей, то прогнозы только позитивные. Надеемся, что в начале ноября он поедет с нами на сбор в Гейло и снова встанет на лыжи. Уже там будем решать, готов ли он стартовать в Эстерсунде или ему нужно больше времени для подготовки», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

