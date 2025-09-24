Скидки
Главная Биатлон Новости

10-кратная чемпионка мира по биатлону Жулия Симон предстанет перед судом

10-кратная чемпионка мира по биатлону Жулия Симон предстанет перед судом
Жулия Симон
Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон окажется перед судом по делу о мошенничестве с банковской картой, сообщает Le Dauphiné Libéré.

Судебный процесс с участием спортсменки пройдёт 24 октября. Прокуратура Альбервиля подтвердила, что Симон предъявлены обвинения в краже и мошенничестве, которые были совершены во Франции и в Норвегии. Следствие установило трёх потерпевших, включая биатлонистку Жюстин Бреза-Буше. Подозреваемая своей вины не признаёт.

Уточняется, что следователи смогли установить IP-адреса и определить, с какого устройства оформлялись подозрительные заказы. Жандармерия Альбервиля представит итоги своей работы также во время суда.

В 2022 году появились сообщения, что на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в Норвегии Жулия Симон воспользовалась кредитной картой Бреза-Буше, чтобы сделать покупки в интернет-магазине. На эти деньги она приобрела спортивную камеру типа GoPro. Общий ущерб составил от € 1000 до € 2000. Второй иск был подан членом французской сборной. Биатлонистку задержали для проведения допроса, а затем отпустили.

